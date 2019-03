On le sait depuis l'année passée et Phil Spencer a déjà évoqué le sujet, le nouveau jeu de Ninja Theory sera dévoilé au cours de l'année videofr45299_le-prochain-ninja-theory-devoile-en-2019.html reste effectivement a savoir si l'annonce se ferra durant l'E3 ou un autre événement. Mais une chose est certaine c'est que Ninja Theory à déposé la marque Bleeding Edge. Reste a savoir de quel type de jeu il pourrait s'agir ? un Kung-Fu Chaos 2 ? ou le jeu qui est censé apporter un vent de fraîcheur a l'action de mêlée https://www.jeuxactu.com/ninja-theory-les-developpeurs-de-hellblade-sont-deja-sur-leur-nouveau-112705.htm

posted the 03/26/2019 at 08:53 PM by diablo