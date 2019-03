Dead or alive

Hello mina san!! salut a tousgenki ka ?ca va ?Pour une surprice c'est une surprise ? car oui , normalementselon chronopost, le colis arrive hier matin a Paris , avais prevu de livre que lundi, car normalement il ne livre pas le week end !!!!Et bien surprise ! ce matin , quand le livre m'appelle et puis sonne a l'interphone !!(oui l'interphone en fonction depuis mars) que je l'ai eu !!Bref , que dire de plus !! commande une fois de plus chez mes amis de #Nin-Nin game pub ! j'ai beaucoup commande ces derniers temps !! merci a eux !! (normal trop de bon jeux qui sortent en ce debut d'annee)pour 120euros environ frais de port EMS compris evidement(avec points de fidelite)le prix actuel est d'environ 115e hors frais postaux;.https://www.nin-nin-game.comJe vous presente vite fait le jeu et le collector en ouverture-jeu-carte holograme de misaki et Lei fang-3d mouse pad de Misaki-Art book de 120 pages-dlc special 11 cotsumes-dlc special misaki & lei fang(premiere edition uniquement)la videoen attendant la version detailees et ma collection complete de Dead or Alive(serie +spin off+ goodies, figurines,etc)les meilleurs photos sont sur googlehttps://photos.app.goo.gl/rPQGKQCvKXgGJ3VSAsur youtube ma nouvelle chaine de streamingpour mes directliveryo streaming onlycdla tres bientot !! vitemercirafael B(c)Nolife,gamekyo,gamekyu,gamekoo,gameblog,gameone,gametrop(c)Koei tecmo, sony computer