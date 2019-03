Le parc Orbi Yokohama est un parc à thème sur la faune et la flore. Lancé par la BBC Earth et SEGA en 2013. (Je vous en avais déjà parlé à l'époque. ())Vidéo d'introduction au parcRéouverture le 30 mars 2019Nouveauté : Forêt Chipmunk "Village Animal"「オービィ横浜」館内紹介2019年3月30日(土)リニューアルオープン!シマリスの森「アニマルヴィレッジ」が新登場!

posted the 03/25/2019 at 04:09 PM by gunstarred