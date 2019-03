Bonjour,Sekiro est sorti récemment et me fait de l'oeil mais j'hésite à l'acheter pour plusieurs raisons:- Je redoute la difficulté trop importante, non pas que j'esquive les défis, mais j'espère ne pas être bloqué sur un passage au point d'arrêter de jouer (ce qu'il s'est passé sur Dark Souls :/). J'ai complété Demon's Souls, et j'ai arrêté Dark Soul à un moment.- J'aime bien Tenchu et plus récemment Aragami, la DA me plait et je voulais savoir si on peut jouer au maximum infiltration ? Ou si ces passages sont scriptés et limités?- J'ai la fâcheuse tendance à farmer pour baisser le différentiel lié à la difficulté, y a t'il un système de stat/niveau/XP ?Merci à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre correctement grâce à leur expérience