Bonjour à tous,J'aimerais classifier la liste de jeux que j'ai en différentes catégories. J'aimerais faire au plus simple.Avez-vous un site référence fiable qui peut me dire quel est le type de jeu pour chaque jeu ?Y a des jeux où j'ai un peu de mal à les classer. Par exemple dans la catégorie "action aventure" je me retrouve avec plein de jeux dont des GTA like. Idem pour les Action RPG...Je précise que je suis pas hyper bon pour classer les jeux ^^.Ps : j'ai quasi 300 jeux à classer sans compter les jeux de sport et combat.Merci à tous