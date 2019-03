Qui kifferai un Remake d' SSX3 ?



En y reflichissant bien, il ya pas de bon jeux de snow en ce moment. Ya bien Steep, mais je l'ai pas trouvé top perso.

Ca manque cruellement de jeux d'arcade depuis un moment. Des jeux a l'ancienne comme SSX, Sega rally, Outrun, Burnout, Daytona, PGR...



Ca serait top de revoir ces jeux. Un remake de SSX3 avec du multi online, du time attack, serait parfait.

PGR3 aussi (ou une suite, mais jy crois plus trop)







En attendant, j'y rejoue sur émulateur. Et vous il ya des jeux de course qui vous manquent ?