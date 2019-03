Kingdom Heart 3 est un jeu d'action-rpg développé par Square-Nomura.Bonjour à tous, je viens de terminer Kingdom Heart 3, ça fut rapide et vite expédié. Kingdom Heart est un un bon jeu mais sans saveur particulier, je ne vois pas lui el famulo goty 2019 bien qu’il possède de nombreuse qualité.En effet, il y’a trop eu trop de déchet et j’ai quand l’impréssion que Nomura avait rien à raconté avec le le troisième opus et qu’il en avait rien à foutre.On y retrouve Sora et ses deux compagnons dans la tour de Yen-sid. Sora ayant perdu ses pouvoirs, il sera dans l’obligation de les retrouver. Dans ce périple inutile, on ne joue pas encore à KH3. D’ailleurs, même si vous avez pas fait tout les KH, c’est pas grave de toute façon le jeu s’en moque complètement. En effet le jeu nous précise bien qu’on est dans KH2.9 à ce moment précis à croire qu’on avait pas assez manger de virgule avec les remix. Nomura étant bloqué dans un cercle vicieux, il nous fournira le même schéma narrative pour chaque monde. En autre, on débarque dans un monde, il y’a le méchant de l’organisation qui s’emmerde et vient taper la discute et puis repart tranquilement. On défonce les vilains méchants et on restaure l’ordre dans le monde. À aucun moment le scénario du troisième opus avance,on est bloqué dans une blocle temporelle. Bien qu’il est des moments épique avec des cinématiques qui font le taf. Le scénario ne bouge pas.Le troisième opus commence à partir de l’île de la destinée là où on part dans le royaume des ténèbre pour sauver Aqua. On aurait bien voulu que Sora reste dans son coin pour que d’autre personnage reçoit un peu de lumière dans le jeu mais non Sora englobera toute la lumière dans le jeu. Les autres personnages ne servent strictement à rien juste pour le décor. On pense notamment à Kairi et Lea, Nomura n’ayant strictement rien à raconter du coup, il les a laissé dans un coin juste parce qu’il avait la flemme de les développer. De-même pour Riku, on pensait que Nomura allait faire briller d’autre personnage mais c’est raté. Je pensais avoir un combat Riku contre Aqua où Riku allait enfin avoir son moment à lui dans le jeu mais non il aura fallu que Sora intervient. Après avoir sauver Aqua, on part chercher Ven pour enfin avoir nos sept guerrière de la lumière. (On nous avait confirmé qu’on pourra jouer d’autre personnage que Sora et bah en effet on peut jouer avec Aqua et Riku pendant 1minute du jeu! Si ça c’est pas beau!).À ce moment du jeu, bah vous êtes à la fin! Et oui! C’est l’heure de l’ultime bataille royale avec un monde à chier, le plus moche. À ce moment là, Sora et ses compagnons se font défoncé mais grâce à la magie du temps! L’armure de terra apparaît soudainnement pour nous venir en aide! Puis vient ensuite le moment du drama des persos de l’organisation XIII une fois qu’on leur pète la gueule et puis Xion qui sort nulle part. Kairi en comme toujours se fait capturé. Le méchant invoque KH, Sora pleure mais Donald et Dingo sont là pour le réconforter. Sora part affronter Xenohart puis Xenohart devient gentil et donne la Keyblade à Sora. Sora part rejoindre Kairi dans les étoiles. Si beaucoup de mystère reste à résoudre, Nomura rajoute une couche avec une étoile, une fin secrète où on retrouve Noctis! L’apparition de Xion! La meuf qu’on connait pas le nom mais que recheche Lea et Axel.En tout cas, ce bon vieux Nomura, il aura fait chier avec son FF13versus jusqu’au bout!Dans l’ensemble, le gameplay était bon. Le jeu est fun, on a plein de variance de Keyblade même un peu trop.La magie un peu trop cheat vu qu’elle lock tout seul l’ennemie.La dernier Keyblade anéanti le peu de challenge du jeu, vous appuyez un bouton et vous avez gagné le match. Par contre, il y’avait trop d’invocation dans le jeu, ça réduisait le challenge du jeu nettement. La caméra un peu trop brouillon dans certain moment mais ça passait. Les mondes sont agréables à voir sauf le dernier. J’ai pas vraiment de préferé mais je dirais ‘’san fransokyo’’. Les combats dans l’eau sont nettement plus agréable que dans le monde de la petite siréne.Certaines cinématiques bluffantes, j’ai bien aimé les cinématiques dans le monde des pirates. (Je l’ai fini en 32h en cherchant tout les emblèmes)Mise à part l’opening de merde, c’est du très bon. Ça fait le café!Kingdom Heart 3 est un bon jeu mais qui manquait une bonne dizaine d’heure. Une attente non mérité pour un jeu qui s’est fait désirer depuis un long moment. Ça sera sans doute le dernier jeu KH auquel je jouerais du moins que j’achèterais. Nomura a perdu de son aura et de son envie.