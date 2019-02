Hello tout le monde!jeuxvideo.com vient d'annoncer que Microsoft présentera les deux nouvelles consoles Xbox à l'E3 2019. Le journaliste Epyon, spécialiste pour tout ce qui est Microsoft chez JVC déclare avoir bossé deux mois sur ce dossier. En publiant un tel article, JVC et Epyon engagent très clairement leur fiabilité, et ils ont au moins les couil... de dire les choses avec aplomb.Par ailleurs, je suis tombé sur le tweet du patron de Xbox France Hugues Ouvrard daté d'hier :"J’ai comme l’impression que mon Twitter va chauffer demain "Et les insiders de Resetera qui essayent de minimiser l'info de JVC tout en restant flou. Un certain ton péremptoire qui dans l'absolu n'apporte rien au débat si ce n'est des messages codées que des gens ayant trop de temps essayent de comprendre^^.ZhugeEX said:I wouldn’t read into this too much. Not that they’re completely wrong.Et le gars de Reddit qui était le premier à annoncer le retrait de Sony à l'E3, même après l'officialisation, s'est fait plus ou moins critiquer par cette fameuse élite.