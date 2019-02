Retro Gaming

Enfer et damnation ! J'ai touché un ordinateur Atari ! Je suis maudit pendant au moins cinq générations ! Je vous raconte l'histoire la plus traumatisante de ma vie...



Même s’il m’a fallu presque deux ans pour arriver à en parler, je m’en souviens comme si c’était hier.



Les faits se sont déroulés le 14 mai 2017 à 15 :33. Ce jour-là, mon ami Rémi m’appela et me tint ces propos : « Dis donc Gunhed, toi qui aime bien les vieux trucs informatiques, j’ai un ordinateur pour toi si ça t’intéresse… Ma femme veut que je bazarde les vieilleries qui encombrent le sous-sol et je me suis dit qu’avant de jeter tout ça à la benne, ça t’intéresserait peut-être ? »



Ni une, ni deux je lui répondis aussitôt « Bien sûr que ça m’intéresse, c’est quoi comme ordinateur ? Un Amstrad, un Commodore 64, un sublime et fantastique Amiga 500 ?



- Ho j’sais plus trop, c’est un ordinateur que mes parents m’avaient acheté quand j’étais gamin pour faire mes études, je me souviens de jeux éducatifs. Ça dort dans un carton depuis des années. Peut-être il ne fonctionne même plus. »



Mon sang ne fit qu’un tour… Hmmm jeux éducatifs, parents qui achètent un ordinateur à leur gamin pour qu’il travaille… A tous les coups ça doit être un ordinateur Thomson… Un MO5 ou un TO7.



Même si je n’ai jamais été fan de ces ordinateurs « made in France », je me dis qu’un trip « crayon optique » ça peut être rigolo.



Nous fixâmes rendez-vous deux jours plus tard, soit le 16 mai.



C'était le début de l'horreur...