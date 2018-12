En ce qui concerne le jeu des Brésiliens de JoyMasher , dont on a appris entretemps, [url=http://mag.mo5.com/actu/151170/blazing-chrome-aussi-sur-playstation-4-et-switch-et-en-video/]mi-novembre , qu’il sortirait aussi sur PlayStation 4 et Switch , le reportage évoque le mode de fonctionnement plutôt artisanal du couple formé par Thais Weiller et Danilo Dias .

Who likes this ?

posted the 12/22/2018 at 07:08 AM by gunstarred