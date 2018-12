Bonsoir à tousVoila j'ai décide de donner un peu de peps à mon salon en commandant quatre cadres 90x60https://www.amazon.fr/gp/product/B00U7FS1FY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1Et des posters qui vous rappellera des beau souvenirs.Fait intéressant j'ai pas été obliger de percer des trous grâce à ça et je confirme ça marche.https://www.amazon.fr/Command-Languettes-Accrochage-Tableaux-Larges/dp/B00X7792IE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545073985&sr=8-2&keywords=fixation+tableauQu'en pensez vous ?

posted the 12/17/2018 at 07:15 PM by omso