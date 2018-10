Bonjour à tous !La bêta étant officiellement téléchargeable depuis hier ou avant-hier, il était possible de jeter un coup d'oeil sur les quelques avatars préformatés présents dans le jeu. Petite particularité,faisait parti des attaques disponibles des personnages, au milieu des Kamehameha, Rei Gun et autre Rasengan.Il n'en fallait pas plus pour confirmer la présence de Seiya au casting de Jump Force. Pour les plus sceptiques, une image issue de la bêta japonaise vient d'être posté.Enfin, à l'occasion du Brazil Games Show, un teaser a été posté sur le Twitter de Namco pour une annonce de personnage dans la journée.Une pluie d'étoile filante... Je vous laisse à votre imaginationSera-t-il rejoint par le très réclamé Ikki le Chevalier du Phénix ou un autre de ses camarades ? Réponse dans la journée et potentiellement demain lors des scans du Weekly Shonen Jump.Bonne journée à tous