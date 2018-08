Non mais je sais pas si vous vous rendez compte hein, mais cette fin d'année de malade, et je met de côté les IP annuelles, la meilleure selon moi depuis le début de cette gen. La taille des images correspondent à mon pronostique des ventes sur l'année en cours,Ce qui donne pour moi (la date de sortie aide selon le jeu qui sort plus tôt qu'un autre bien sûr) mais même à terme je pense que ça sera ainsi:RDR2Spider ManSuper Smash Bros UltimateAssassin's Creed OdysseyShadow Of The Tomb RaiderFallout 76Forza Horizon 4Just Cause 4Je me suis basé aussi sur les scores précédents de certains jeux pour me donner une idée, pour le cas de FH4 il sera difficile de savoir vraiment comment comptabiliser son score étant dans le gamepass, mais peu importe, tout ceux présent ici le sont car ce sont de grands jeux à faire et qui font que cette fin d'année sera magique.Si vous avez d'autres noms, on a pas forcément les mêmes goûts j'en conviens, mais j'ai mis les plus majeurs.