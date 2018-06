Fortnite a accueilli hier la mise à jour 4.4, le battle royale d’Epic Games pourrait bien poser ses valises sur la console hybride de Nintendo dans la soirée.





Les chances de voir Fortnite faire un petit coucou lors du Nintendo Direct de ce soir pour nous montrer son portage sur Switch sont fortes.







Et les amateurs du Battle Royale d’Epic Games pourraient mettre la main sur cette nouvelle version plus tôt qu’ils ne le pensent, puisque si l’on en croit les données récupérées par un dataminer sur l’eShop de la console, Fortnite serait disponible dès ce soir. Voilà, toute l’info est là, il n’y a plus rien à voir. Non, n’insistez pas, il faudra attendre le show de Nintendo de ce soir à l’E3 pour en savoir, officiellement, plus.