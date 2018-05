Dans le dernier film de Spielberg Ready Player One on voit Rash / Zitz et PimpleD'après vous est ce que c'est un indice probant ?voilà actuellement tous les rapprochement que nous pouvons faire pour un retours de la licence et si un Nouveau Battletoads il y a vous voyez quel genre de jeu ? un BTA 3D ? un jeu de course ? un Action / Aventure ?en attendant