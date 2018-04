Bonjour Gamekyo,Le 08/03/18 , je vous avais parlé du teasing de Cyan pour les 25 ans de Myst.http://www.gamekyo.com/blog_article419161.htmlParticularité de cette compilation : elle regroupera toute la saga, y compris les épisodes développés intégralement par Ubisoft , Real Myst , ainsi que la saga URU!Concernant les récompenses, c'est un fantasme qui devient réalité pour le fan : Cyan vous propose un livre de liaison de Myst grandeur nature, avec écran LCD et haut parleur!Il y a également d'autres récompenses comme des éléments de bureau de Ghen (le méchant de Riven)Et des sketchs de making of :Pour soutenir le kickstarter c'est ici :

Like

Who likes this ?

posted the 04/16/2018 at 03:52 PM by obi69