Un possible remake de Metal Gear Solid, c'est la nouvelle que tous les fans de la franchise vont être heureux de découvrir en ce début d'année 2018.

Quoi de mieux pour fêter les 20 ans de la sortie de Metal Gear Solid que l'arrivée d'un remake sur les consoles de la génération actuelle ? C'est en tout cas le cadeau que serait en train de confectionner les équipes de Bluepoint Games dans le plus grand secret à en croire les rumeurs de ce soir de nos confrères espagnols Areajugones, Zonared ou encore MGtheories.



Le studio américain qui s'est fait un nom avec la remasterisation de God of War Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Gravity Rush Remastered pourrait donc frapper très fort dans les semaines à venir. Pour rappel, le studio a également oeuvré sur Metal Gear Solid HD Collection qui proposait un portage de Metal Gear Solid 2 : Substance et Metal Gear Solid 3 : Subsistence.



Avec un remake du tout premier opus, la boucle serait donc bouclée pour les fans de la saga. Si une telle nouvelle venait à se confirmer, seriez-vous heureux de voir arriver un remake d'un jeu sorti il y a 20 ans ?