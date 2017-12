Bonsoir tout le monde, J'ai reçu à Noël Skyrim sur switch, sauf que je l'ai déjà. Donc si quelqu'un le veut, je suis preneur en échange de xenoblade chronicles 2, ou de Metroid samus return, neuf si possible vu que mon Skyrim est sous blister. Merci à vous.

Like

Who likes this ?

posted the 12/25/2017 at 08:35 PM by pxl