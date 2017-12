Les deux versions sont identiques visuellement. 4K native sur PS4 Pro, One X en dynamique, jusqu'à 2944x2160 Aucune ne peut lock le 30fps mais la One X le tient mieux tandis que la Pro peut tomber à 24fps. Les deux versions sont en dessous de la version PC en ultra. "It's a monster"

Who likes this ?

posted the 12/03/2017 at 08:48 AM by neworldorder