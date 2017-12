Voilà Rare comme toujours reste très discret mais ils donnent des indices à travers des interviews, des artworks, des podcast et je me suis donné assez de mal pour essayer de réunir tout ça il pourra donc y avoir du vrais mais également de la Spéculation.déjà il est important de prendre en compte le trailerDans la description de la vidéo nous pouvons donc lire qu'il s'agit bien d'asets et de possibilité dans le jeu. C'est important pour la suite car beaucoup d'éléments figure dans ce trailer.On va commencer par analyser les artworks du jeuon va dirrectement passer au plus intéressant.Les développeur ont parlé d'y système de dommage bien plus poussé qu'un simple trous dans la coque avec des tests de mâts qui s'effondrent sur des prototypes Unity et ils l'illustrent iciSur cet Artwork on peut y voir beaucoup de choses, effectivement on voit le mât sur le point de céder, on voit également du feu sur le pont ( On peut imaginer qu'il faudra l'éteindre avec des seaux d'eau ) Toujours à droite nous voyons une pirate agripper une corde qui a été sectionner ( pourrons-nous, nous en servir comme dans les films en se balançant ça pourraît rendre des duels plus aériens ) Nous voyons également un chat et de l'autre côté un perroquet se sont des animaux familiers ( auront t'ils une utilité par la suite ? on ne sait pas encore ) Passons du côté gauche maintenant, il y a des trous dans les voiles, on voit également un bout de l'escalier qui sert à monter à la barre du Capitaine partir en éclat ( si cet élément se brise on pourrait imaginer ne plus pouvoir monter pour diriger le Navire ) Chose amusante on voit un vieux loup de mers avide d'or plonger au milieu des requins pour quelques pièces le problème c'est que l'échelle est sectionnée et il ne peut plus remonter. R.I.P, le Nuage en forme de Crâne à déjà été montré par Rare mais on ne sait pas ce qu'il signifie réellement.On peut également apercevoir une épée avec un skin un peu plus fantaisiste, mystérieux un sabre Fantômatique ?( ce qui est intéressant également c'est le baril qui flotte au milieu certains insiders se sont renseigné sur la piraterie et il existait des barils remplis de poudre noir avec une mêche qui dépassait et un Insider à proposer à Rare d'intégrer ça, on pourrait allumer un lancer un baril à l'eau et il aurait un effet d'explosion retardé ce qui pourrait être une bonne idée si nous nous faisons courser ou contre un combat de Monstre)voilà on passe au 2 èmes Artwork intéressant également !Sur la Table nous pouvons apercevoir un Contrat de chasse de prime avec le nom d'un crew marqué dessus, Sea Of Thieves ne serait apparemment pas que de la piraterie ( mais on y reviendra plus tards ) on voit également la fameuse longue vue que tout Pirate respectable doit posséder. ( la fameuse longue vue qui a posé pas mal de problème à l'équipe de programmation car elle brisait le code de la distance d'affichage du jeu ils ont donc du charger les ressources plus rapidement mais ils utilisent déjà beaucoup de ressources dans le jeu ) Donc j'imagine qu'ils sont finalement parvenu à l'intégrer. Qu'est-ce que nous voyons d'autres...Un violon et un Banjo ! oui il y aura donc bels et bien d'autres instruments de musiques, nous n'avons pas plus de précision sur le sujet, si on pourra créer nos prendre chanson, apprendre des partitions ou autres. Et la dernière chose se sont les dés à jouer biensûre ! Il y aura des minis jeux comme le dé liars ou des cartes ( du Poker ? ) avec des mises d'argent pour devenir addict haha.chercher des coffres c'est une bonne choses, ça demande de la coordination, de la réflexion, de l'orientation...mais on aimerait bien d'autres types de Trésors et c'est ce que cet artwork illustreEt un autre coffre maudit à été teasé ( sans nous dire quel était son effet sur le Gameplay )Bon, ici ça va être rapide mais c'est un détail que je trouve cool les développeurs ont confirmé qu'on pourra fumer une Pipe ! Mon Dieu une Pipe !!! Je pense que c'était pas prévu par les devs et ils lui ont dit ça pour lui faire plaisir et l'ont intégré au jeu.Ici une question concernant la pêche à été posé et la réponse est plus que convainquante.Rare prend pour exemple avoir appris lors de ses visites du Cutty Sark (Greenwich) et du Golden Hind (Londres) que les rats montaient directement sur les ponts supérieurs quand le navire commençait à prendre l'eau. De fait, la mécanique a été intégrée dans le jeu et si votre équipe à l'air libre commence à voir des rats filer entre leurs jambes, vous saurez qu'il y a un problème.Encore un petit artwork à analyserici on peut apercevoir que les pirates se sont fait attaqué par le Kraken et ils ont préféré fuir et survivre en offrant le bâteau au Kraken ( la tradition veut que le Capitaine sombre avec le Navire hélas ) Pour Rare la fuite est aussi un aspect de Sea of Thieves le Kraken sera un ennemie redoutable et d'autres Monstres seront également de la partie comme le serpent des mers et il sera préférable de s'allier a d'autres pirates pour avoir une chance de les vaincres.en parlant de Monstres on peut aussi parler des sirènes, il existera plusieurs type de Sirène, les sirènes amicale, les sirènes dans un style plus original et des sirènes plus effrayantes ( on ne sait pas si ça sera des états de transformations ou alors des types de sirènes...mais nous avons un gif qui illustre la chose.pour rester un peu dans le bestiaire jusqu'à maintenant dans l'Alpha Tech hormis les joueurs, les squelettes et les requins nous n'avons pas de réel menaces mais dans le jeu finale il y aura bien sûre des fantômesil y aura aussi des seigneurs squelettes et différents type de squeletteset des personnages comme cette étrange femme aux yeux d'encreEt ce pirate présenté sur le Stand à l'E3 qui est-t-elle ? elles ne semble pas morte comme un fantôme et à la fois elle n'est pas vivante...serait-elle Maudite ? l'avenir nous le diras.On revient vite fait sur un Artwork.Ici, nous voyons un message flotter dans une bouteille il évoque les couches procédurales du jeu, c'est à dire on pourra trouver une bouteille flotter à la surface de l'eau ou échoué sur plage avec un l'intérieur une énigme ou une carte pour trouver un trésors, il y a également les épaves de navires...ce genre d'éléments nous incite à quitter une quête en cours pour explorer, se détourner d'un objectif principale pour y revenir, Mike Chapman à révélé lors d'une Interview que le Monde de Sea Of Thieves prendra entre 6-8 heures pour faire le tour du Monde en entier pourquoi un tel écart ? car tout dépendre des obstacles, tempêtes, joueurs, arrêt à une station pour s'approvisionner en ressources, il n'y a pas de voyage rapide certaines quêtes se réaliseront en plusieurs sessions donc c'est là que les couches procédurale interviennent histoire de ne pas rendre le voyage comme une simple corvée de se déplacer à un point A-B-C-D etc mais inciter le jouer à progresser tout en le détournant de son objectif et se perdre dans le Monde.On peut également voir une clef et un coffre ouvert, on ne sait pas encore à quoi ça va servir mes les coffres pourront s'ouvrir il sera peut-être possible d'entreposer ses richesses de pirates sur une île de nôtre choix ( j'ai appris la semaine passé qu'on pouvait cacher des coffres sur une île et y revenir des heures après les coffres restent réellement ou nous les avons placé mais de se fait il faut tenir compte des autres joueurs qui peuvent nous piller.Il y a 2 semaines Rare ont teasé la montre de poche qui indique le jour et l'heureOn suppose que cette montre servira à accomplir certaines quêtes à un certain jour et une certaine heure ou également trouver des PNJ avec un horaire spéciale ou savoir l'ouverture des commerces ( ça me fait beaucoup penser à Majora's Mask )Sinon, on y voit également un système d'Emote pour saluer et on imagine qu'il y en aura d'autres comme c'est Rare je serai pas étonné de voir un Emote pour le pet haha.Toujours Sea Of Tease Mike Chapman à lâché un screen de cet étrange objet qui ressemble à un prisme énergétique ( je pense qu'il s'agit de clefs pour ouvrir des donjons spéciaux )les lieux piégé serait également au rendez-vous il faudra être attentif et rester sur ses gardes pour pas terminer comme ce pauvre squeletteRare on voulu opté pour un système de screen originale, Il y a une fonctionnalité dans Sea of Thieves : les toiles de peinture. C’est un peu le mode photo du jeu, dans lequel on pourra créer une peinture sous cadre en or de ce qu’on a à l’écran, et encore mieux : d’en faire un objet physique qu’on transportera dans le jeu. Oui, on pourra donc accrocher son tableau dans la cabine du Capitaine on pourra alors se souvenir de ce qu'on a fait il y a passé 50 voyages et raconter nos souvenirs à l'équipage.Voilà on arrive vers la fin on va encore juste parler de personnalisation, il y aura beaucoup de customisations dans Sea of Thieves de sorte a ce que chaque Navire et personnage soit Unique.on trouvera donc...-Différentes classes de bateaux-Différents vêtements pour le personnage issus d’ennemis vaincus, tels qu’un chapeau dent de Kraken-Des améliorations de personnage (crochet pour la main, jambe de bois)-Des améliorations de navire (types de canons, coque renforcée...)-Différentes figures de proue-Différents agencements pour la cabine du capitaine-Différentes couleurs de bateau (Black Pearl...)L’idée derrière tout ça est de faire en sorte que la progression dans le jeu soit représentée davantage visuellement que par des stats ou du loot pur.bref , il sera possible de créer son personnages des pieds à la tête !et également de customiser son Navire pour qu'il soit unique et même le nommer.Le bute de Rare c'est que le jour s'identifie a son personnage par sa façon d'agir à travers le Monde, on peut être un explorateur qui cherche des trésors, résolve des énigmes, et essaie de déchiffrer les messages caché du jeu à travers les peintures des civilisations passée, les easter eggs, on peut être un pirate qui a soif de sang et tuer et piller quiconque croisera nôtre chemin, on peut être un pirate ni bon, ni mauvais qui agis selon ses principes ou dans son intérêt, on peut être l'ivrogne qui vide les stocks de Rhum, l'artiste (photographe ) qui peint les paysages et immortalise les moments, on peut être le musicien, le collectionneur, un chasseur de prime...c'est ça un Shared World Adventure Game a ne pas confondre avec un MMO ou un MMORPG c'est pas pas le cas.voilà si vous avez eu le courage de lire jusque là... c'est rare que je fasse un travail d'investigation, la dernière fois que j'ai fais ça c'était pour Skyrim en 2011 mais c'était pas sur ce site j'espère que ça vous aura aider à comprendre plus le jeu et son avenir ce qu'il propose et je pense qu'on est très loins d'avoir vu toute la profondeur qu'il cache.