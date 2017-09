Qui n'a jamais rêvé d'avoir une borne arcade à la maison ? J'ai décidé de sauter le pas et de la fabriquer moi même !Plus exactement, je vais me fabriquer un bartop parce que c'est moins cher et surtout ça prends moins de place. Puis rien ne m’empêche de rajouter un socle par la suite- Le bois (on peut le découper nous même grâce à des plans trouvés sur le net ou acheter un kit "prêt à monter"- un écran 19 pouces- 2 enceintes de 10cm avec un ampli- 2 sticks avec au moins 16 boutons et une interface USB- une multiprise- Du plexiglass pour l'écran et la déco- un Raspberry pi3- Une microSD de 16go (voir plus en fonction du nombre de jeux)Brièvement c'est un nano-ordinateur aussi grand qu'un paquet de cigarettes qui coute moins de 50€ (avec l'alimentation et le boitier) et qui permet en installant Recalbox d'émuler presque tous les systèmes de jeu jusqu'à la N64 (la Dreamcast et la PSP arrivent avec la prochaine MAJ)Tout est déjà configurer c'est vraiment très simple d'accès.Ma première étape a été d'acheter le Raspberry, de le configurer et d'installer toutes les roms que je voulais. J'ai une microSD de 32go qui est presque pleine, je changerai surement pour une 64go, les jeux PSX prennent beaucoup de place. C'est vraiment très simple à installer et à configurer, aucune connaissance requise.Ensuite j'ai personnalisé un minimum le thème du logiciel pour que ce soit à mon goût. En gros on choisit une image et une musique par système.Voici un exemple pour la N64Avec comme musique de fond : https://youtu.be/XDX4ZwUeOokPour la suite, je dois me décider pour la décoration de la borne que je ferai sur Photoshop en respectant les plans. Après ça je pourrais choisir la couleur des sticks/boutons et les commander.Pour le bois, je vais choisir un kit "prêt à monter" sur un de ces sites :https://pm88.fr/boutique/https://arcadepowergame.fr/Voilà pour le commencement, je posterai prochainement la suite des étapes.