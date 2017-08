C'est parti pour le Micro Test N°11 :Enfin il est la ! Vraiment de retour ! Non ce n'est pas simplement un "bon" Sonic , qui ne fait pas déshonneur à la série , mais un vrai Sonic excellent, au point que beaucoup pourront le considérer comme LE meilleur de la série ! Rien que ça !Une ode pour les fan des premiers épisodes Megadrive , mais pas que ! Le jeu est vraiment excellent en lui même et fait la part des choses entre le coté rétro pour caresser les fan dans le sens de la Nostalgie , et de vrais nouveautés de gameplay qui font mouche, avec un savant mélange de phases de vitesses , et passage d'exploration/plateformes , l'équilibre parfait ! Graphiquement rétro , mais très joli , une OST de barge ! De nombreux niveaux , des boss a la pelle ! Un contenu très très généreux avec énormément de bonus à débloquer , des clins d’œils a la série de partout , sans tomber dans le bête fan service. Le retour des bonus stage a l'ancienne a base de boules bleu ! Tout est la pour vous faire chavirer.Ce Sonic frappe un grand coup , alors qu'on avait déjà désespéré pour un épisode digne de ce nom , c'est le vrai Sonic 4 qu'on attendait. Si vous êtes fan de Sonic 1, 2 , 3 et Knuckles , ce jeu est vraiment fait pour vous ! Si au contraire vous avez jamais accroché aux épisodes Megadrive , passer votre chemin ! Mais vous passer un coté de quelques chose de lourd !Petit bonus la musique qui manque à l'ost :Prochain test :Nier Automata, Disgaea 5 , The Sexy brutale , , Persona 5 , Until Dawn , Splatoon 2 , Doom , ...(j'ai du boulot)Test précédents ( 2017 ) :1: Dragon Quest 8 (3DS , PS2) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS, Wii U) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4, PS3) : 18/208: Arms (NS) : 14/209: Life is Strange : ( PS4 , One , PC ) : 15/2010: OverCoocked : ( NS ,PS4 , One , Pc ) : 17/2011: Sonic Mania : (NS ,PS4 , One ,PC ) : 18/20