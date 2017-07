Yo mina,hier j'ai hésité comme un porc andalou entre les différentes versions de Fornite et surtout sur quelles plateformes y jouer.Ben grosse perte de temps, parce que je peux vous confirmer que Fornite est comme le titre l'annonce Crossbuy et Crossplay.Que du bonheur donc de passer entre le PC et la PS4 Pro, mais surtout pouvoir y jouer avec les potos du PSN qui n'ont que cette dernière.Pour de ce qui est du jeux, c'est comme tout les jeux style the division, Destiny et autres jeux au leveling et farming (presque infini); c'est le co-op et le jeu d'équipe qui fait la différence.Monter dans le challenge du jeu, ne sera possible qu'avec une bonne équipe et une tactique à 4 bien établie.Donc je fais mon tour sur Gamekyo, pour voir qui est ultra chaud pour faire du Fornite en mode classe co-op.Mon PSN / Epic Games ID : Def_SanAu plaisir de vous voire péter de la horde de carcasse et surtout faire des abris du feu de dieuEn attendant je joue live sur https://www.twitch.tv/defsan80 à peluche