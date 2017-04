Et voila, on y est, le planning jusqu'à la sortie de la 3.0 est enfin rendu public. Cette 3.0 amène des changements énormes comme les missions, le transport, certain métier (comme chasseur de prime), la possibilité d'aller sur les planètes, etc...Ensuite, ce weekend, on peux jouer gratuitement avec en prime le F7C-M Super Hornet, un de mes vaisseaux préféré. Super armé, rapide, et bi-placePour jouer c'est simple :Il suffit juste de créer un compte ici par exemple : création de compte Ensuite vous pouvez jouer normalement avec votre super vaisseau ^^.Ensuite un peu de pur délire, voici la video du "Arround The Verse" de cette semaine. Chaque semaine cette emission permet à CIG de nous montrer leurs avancées sur le jeu. Et là, c'est du lourd. Plein de nouvelles fonctionnalités pour la 3.0 et surtout, la présentation du Javelin, le plus gros vaisseau jamais créé. Posséder un truc pareil ou juste jouer avec des amis dedans doit être du pur délire.Pour plus d'info sur le jeu, je vous recommande ce petit site sympa :