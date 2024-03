Striking Distance (Callisto Protocol) : un petit rogue-like en attendant le prochain AAA

Après l'échec commercial de, Striking Distance Studios lutte pour sa survie, aujourd'hui orphelin de son PDG (Glen Schofield, qui n'a donc pas su bien rebondir après) en plus d'avoir perdu environ un quart de ses effectifs suite à des licenciements.Mais alors que la boîte développe depuis un an un nouveau projet sous Unreal Engine 5, on nous révèle qu'une petite partie de l'équipe s'est amusée à mettre en place un rogue-like se déroulant dans le même univers que le jeu d'horreur précité sous le nom deafin de laisser quelques développeurs souffler un peu entre deux lourds chantiers AAA.Pas de date mais pourquoi pas si ça peut rapporter quelques sous et éviter de nouvelles têtes coupées.