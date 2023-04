[Rumeur] Nouveau représentant EA Originals, le FPS Immortals of Aveum débarquerait en plein juillet

L'annonce date des derniers Game Awards (donc en décembre 2022) etsortirait durant la période calme de l'été, plus précisément le 20 juillet 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. C'est en tout cas ce qu'assure le très renseigné insider billbil-kun et si confirmé, nous ne devrions donc pas à avoir droit à une première présentation de gameplay pour accompagner le trailer initial « pas trop temps réel ».Pour rappel, il s'agit du projet maison de Ascendant Studios, une boîte où se retrouvent des anciens deet, souhaitant enfin prendre son envol après avoir apporté du soutien dans le développement de nombreux titres dont les licenceset. Cette nouvelle licence sera soutenue par Electronic Arts par sa branche EA Originals, et sera un FPS porté autour de la magie, sous Unreal Engine 5.