[RUMEUR] Retour au style FPS Tactique pour le prochain épisode de Ghost Recon

Tom Henderson avait déjà fait part de ses sources pour évoquer le retour de la franchise Ghost Recon et revient en ce week-end toujours aussi froid pour nous donner davantage d'éléments pour ce nouveau chapitre essentiellement développé dans la branche parisienne d'Ubisoft.



Et premier fait de grande surprise : contrairement à Wildlands et Breakpoint, ce retour se fera dans le cadre d'un FPS comme à une certaine époque, probablement pour mieux aujourd'hui le démarquer visuellement de The Division… et le rapprocher du coup de Far Cry. Dans la forme du moins car le fond restera suffisamment tactique avec une escouade de 4 soldats plongés dans la guerre fictive de « Naiman » pour des inspirations esthétiques proches de Ready or Not. Pas plus d'infos si ce n'est que le ton sera volontairement encore plus sombre qu'à l'accoutumée, avec en exemple une séquence où l'escouade s'apprête à abattre un terroriste tenant une bombe avant de se rendre compte à la dernière seconde qu'il s'agit juste d'un homme tenant son bébé.



Le lancement devrait intervenir fin 2025 ou début 2026, hors éventuels reports.