VR : Meta officialise l'abonnement Quest+

Encore une chose d'officialisée avec comme attendu l'arrivée d'un service à abonnement à destination de la gamme Quest de Meta, plus proche du Games with Gold et du PS Plus Essential que du Game Pass.Concrètement, pour 1€ le premier mois puis 7,99$/mois ou 59,99$/l'année (prix FR encore à confirmer), vous aurez deux jeux chaque mois à ajouter à votre bibliothèque, accessible en illimité tant que vous restez abonnés (si vous arrêter la souscription, puis reprenez plus tard, vous récupérerez votre catalogue).Programme de juillet :Programme d'août :