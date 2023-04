Gotham Knights : un petit DLC en approche Gotham Knights : un petit DLC en approche

Gotham Knights aurait pu profiter de la fuite de Suicide Squad pour mieux se mettre en avant au fil de l'année, surtout que le jeu a rattrapé un peu son démarrage moyen grâce aux promotions, mais il faut croire que Warner Montréal préfère se la jouer force tranquille, ou plutôt que la majorité de l'équipe est déjà occupée sur autre chose.



Car le concerné va bien accueillir un DLC probablement gratuit mais fait du strict minimum en terme de contenu comme l'indique une fuite d'infos et de succès/trophées :



- Une refonte des boss en plus difficile

- L'arrivée de criminels plus puissants

- Nouvelles cibles dans le cadre d'un event KELVIN



Voilà voilà.

Sinon le 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series, y a moyen ouuuuu ?