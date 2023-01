PS5 : du teasing pour Uncharted ? PS5 : du teasing pour Uncharted ?

Retour vers la publicité Live PlayStation qui illustrait surtout des exclusivités notables et à venir de la marque, dont Final Fantasy XVI et Marvel's Spider-Man 2. Mais certains dont VGC ont tilté la micro-séquence montrant une jeune femme façon aventurière dans une grotte à la recherche d'un ancien artefact tout poussiéreux.



On pourrait penser à du Tomb Raider, mais la vidéo s'attardant exclusivement sur de l'exclu (et difficile d'imaginer que ce sera le cas pour les prochaines aventures de Croft), le naturel pousse à se tourner vers un possible nouvel Uncharted, surtout quand on sait qu'un Uncharted 5 ou quel que soit son nom à de grandes chances de mettre en avant un personnage féminin.



Dans tous les cas, PlayStation n'en est pas à son premier coup du genre, ayant teasé dans ce même type de publicité live le retour de Crash Bandicoot époque PS4 (avant l'annonce de la « Trilogy ») et en septembre dernier Resident Evil 4, 9 mois avant l'annonce du remake. Si les choses se confirment et vu les dernières déclarations de Druckmann, ce sera un autre studio que Naughty Dog qui s'en chargera.