Capcom : des résultats de nouveau en baisse, néanmoins sauvés par les promos

On revient du coté des résultats fiscaux avec cette fois Capcom qui continue de faire avec une baisse de son CA comme des bénéfices pour le dernier trimestre comme le début de l'année fiscale (donc depuis avril dernier).



Rien d'alarmant aux yeux de l'éditeur japonais qui enchaîne les performances depuis bien longtemps, l'unique cause étant la vente de jeux plein pot : l'année dernière, Resident Evil Village et Monster Hunter Rise ont mené la danse là où cette fois, seule l'extension de ce dernier fut une sortie notable.



Aucune crainte encore une fois vu que les ventes de jeux en global (merci les promos) sont en hausse et que Resident Evil 4 Remake va prochainement rameuter de gros billets.



Mise à jour de certains gros titres :



- Monster Hunter World : 18 millions

- Monster Hunter Rise : 11 millions

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 4,4 millions

- Devil May Cry 5 : 6 millions

- Resident Evil 2 Remake : 10 millions