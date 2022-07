Lootboxes : l'Espagne renforce à son tour sa loi autour des systèmes gacha Lootboxes : l'Espagne renforce à son tour sa loi autour des systèmes gacha

Comme on l'a déjà évoqué par le passé, les lootboxes et tout ce qui y est associé sont de plus en plus mal vus en occident, et alors que plusieurs pays sont en train de légiférer sur le sujet (même au Royaume-Uni), la Belgique et les Pays-Bas n'ont pas perdu de temps en interdisant purement et simplement la pratique.



Et aujourd'hui, c'est en Espagne qu'une nouvelle loi vient de tomber, visant la totalité des systèmes de gacha en les interdisant formellement aux mineurs sous peine d'une amende pour le développeur allant de 25.000 à 100.000€, tout en obligeant l'affichage du pourcentage de chances pour obtenir tel ou tel objet/skin.



Tous développeurs concernés, genre « au hasard » Electronic Arts et son mode FUT, devra donc effectuer une vérification obligatoire de l'identité du joueur qui souhaite accéder à une boutique de lootboxes & co via screen de la carte d'identité, du passeport ou du permis de conduire, tout en incluant une option permettant de limiter les dépenses.