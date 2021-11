[Rumeur] Uncharted : Legacy of Thieves Collection n'aura pas droit à ses modes multi

Si vous avez l'intention de découvrir pour la première foisetsur PlayStation 4 début 2022 via la, ou pourquoi pas sur PC « un oeu plus tard », il faudra probablement vous faire à l'idée qu'il faudra vous contenter du mode Histoire pour chacun des deux épisodes.L'organisme de classification ESRB vient en effet d'enregistrer la compilation en indiquant « aucun élément interactif », ce qui dans ce type des cas signifie l'absence totale d'interactions entre différents joueurs, donc du multi par exemple, contrairement aux titres de base qui avaient bien cette mention.Pas forcément une surprise tant c'est loin d'être une première dans ce type de remaster : la compilationétait également purgée du multi, et on pourrait également parler des tiers avec EA pour la