VGC : tout comme Skate, Electronic Arts va ressusciter la licence Fight Night

C'est une licence oubliée depuis une bonne décennie,va finalement revenir chez Electronic Arts, tout comme la licencedu coup. Les informations viennent de VGC qui fait savoir, selon des sources proches d'EA Sport, que l'éditeur a donné son feu vert pour un nouvel épisode pour l'heure au nom de code « Moneyball », et forcément encore à un stade précoce dans son développement.Il faudra néanmoins se montrer patient (on commence à avoir l'habitude) vu que le titre est en chantier chez EA Canada et que l'équipe donne pour l'heure toute la priorité àdont la sortie est prévue pour la fin 2022.