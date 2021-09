Halo Infinite : la bêta multi accessible à tous les membres Insider ce week-end Halo Infinite : la bêta multi accessible à tous les membres Insider ce week-end

Après deux phases techniques uniquement pour les invités (et la presse), la bêta multi de Halo Infinite va s'ouvrir à un bien plus large public avec l'annonce d'un nouveau show du 1er au 3 octobre où seront cette fois convié la totalité des membres Insider, donc en bref tous ceux qui le souhaitent puisqu'il vous suffit de télécharger l'application « Xbox Insider Hub » sur le Store. Cela n'inclus pas les joueurs PC et encore moins Steam, mais davantage d'informations sur ce point seront données prochainement.



A défaut d'en avoir vu davantage sur la campagne, on peut au moins dire que les deux premières phases multi ont permis d'excellents retours, notamment par l'apport du fameux grappin.



Le multi « complet » (y aura un suivi quoi) tout comme la campagne sortiront le 8 décembre sur PC, Xbox Series et Xbox One.