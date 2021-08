Dragon Ball Xenoverse 2 : et le dernier (??) personnage à venir en DLC sera...

On pourra féliciter Bandai Namco d'avoir su porteraussi longtemps mais il faut aussi reconnaître qu'à un moment, c'est bon, il n'y a plus grand-chose de neuf à offrir et cela se ressent dans le futur « Legendary Pack 2 » à venir en fin d'année.Car des deux personnages, après déjà une volonté de recyclage dans un « Jiren Full Power », voici que le second mystérieux invité est… Gogeta « Normal », donc celui apparu rapidement dans le dernier film en date (Broly quoi).Voilà voilà. Ça ne fera que le quatrième Gogeta après le SSJ2, le SSJ4 et le SSB...