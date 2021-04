Une nouvelle vidéo comparative pour Mass Effect : Legendary Edition

Attendue de longue date, la trilogie remasterisée dedoit arriver dans un mois tout pile (le 14 mai) et c'est via cette nouvelle vidéo « comparo » que Bioware vient nous prouver une fois de plus que le polish ne se résumera pas à une hausse de la résolution vu l'ajout de multiples effets et des textures remises à neuve.Les développeurs promettent de plus que la remasterisation ira jusqu'au rendu des cinématiques (certaines avec une nouvelle session de motion-capture), le HUD, l'aspect sonore ou encore les différents modèles qui seront en symbiose d'un épisode à l'autre, les seules différences étant désormais en lien avec le scénario (comme le vieillissement de tel ou tel personnage).