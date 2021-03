Forza Horizon 4 : très bon départ sur Steam Forza Horizon 4 : très bon départ sur Steam

Tout comme pour un certain Halo Reach, le fait de voir arriver Forza Horizon 4 sur Steam avec un énorme temps de retard (et c'est peu de le dire : il est initialement sorti fin 2018) n'a aucunement empêché d'attirer un grand nombre : sur la plate-forme de Valve, le bébé de Playground se classe deuxième du classement des titres ayant le plus rapporté de pognon la semaine dernière.



1) Valheim

2) Forza Horizon 4

3) Loop Hero

4) Valve Index VR Kit

5) Forza Horizon 4

6) Tale of Immortal

7) Conter-Strike : GO

8) La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

9) Stronghold Warlords

10) Metro Exodus



(Note 1 : la présence de certains vieux titres vient d'habituelles vagues de promo)

(Note 2 : le fait que Forza Horizon 4 soit présent plusieurs fois vient d'une différenciation entre les multiples versions comme Deluxe et Ultimate, mais le classement ne donne pas de détails)



Toujours pour Forza Horizon 4, on remarquera que le pays leader de ce nouveau lancement est la Russie (13,02 %), suivie par les USA (12,5%), l'UK (7,29%) et qu'il est plus facile de créer une nouvelle fanbase sur des territoires où la Xbox n'a pas eu l'occasion de percer, comme la Turquie (4,69%) et la Chine (même pourcentage).



Bref, un excellent retour pour un titre dont on attend toujours le cinquième épisode, et qui a dépassé les 24 millions de joueurs en novembre dernier, soit la plus grosse audience pour un jeu de course depuis des années.