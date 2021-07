M2 ressuscite deux classiques du mythique studio Toaplan !



Quelques temps après avoir acquis la totalité des droits du catalogue du mythique studio Japonais Toaplan , voilà que M2 annonce une nouvelle collection de jeux nommée "Toaplan Arcade Garage". Celle-ci fera également partie de la célèbre gamme "M2 Shot Triggers" et le premier volume se nommera Kyukyoku Tiger-Heli . Cette compilation sortira très exactement le 28 octobre au Japon sur PS4 et Switch. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le développeur.



Kyukyoku Tiger-Heli sera disponible en dématérialisé au tarif de 3,960¥ et contiendra bien évidemment Kyukyoku Tiger (connu sous le nom de Twin Cobra en occident) et son prédécesseur Tiger-Heli . Le contenu téléchargeable quand a lui (car oui, on n'échappera pas aux habituels DLC) proposera le Beat'em All en 2D Get Star (nommé Guardian en occident), mais également un grand nombre de portages des deux jeux cités plus haut. La totalité de ces DLC coûtera 1,980¥.



Bien évidemment, une édition physique sera de la partie. Elle contiendra Kyukyoku Tiger-Heli et la totalité des DLC. Son prix sera de 7,480¥. Ce qui est est assez cher pour une compilation aussi faiblarde, on doit le dire



Inclus dans la version physique et dématérialisé



-Kyukyoku Tiger-Heli (version Arcade avec M2 Gadgets, Super Easy et Arcade Challenge)



-Tiger-Heli (version Arcade avec M2 Gadgets, Super Easy et Arcade Challenge)



-Kyukyoku Tiger (version Arcade jouable à deux joueurs)



-Twin Cobra (version occidentale de Kyukyoku Tiger)



Inclus dans la version physique et en DLC



-Get Star (version Arcade)



-Guardian (version occidentale de Get Star)



-Kyukyoku Tiger (version Famicom)



-Kyukyoku Tiger (version PC Engine)



-Kyukyoku Tiger (version Mega Drive)



-Twin Cobra (version Nes)



-Twin Cobra (version Genesis)



-Tiger-Heli (version Famicom)



-Tiger-Heli (version Nes)