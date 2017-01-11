L e développement de Fable emprunte un chemin méticuleux : Playground Games a confirmé que chaque personnage non-joueur (PNJ) du prochain titre est créé à la main ( on parle ici de 1000 PNJ ), sans IA ni générateurs de traits aléatoires. Cette décision vise à garantir que le travail, l’apparence et la personnalité de chaque habitant d’Albion aient du sens au sein du monde du jeu.
Dans l'interview à Games Radar+, le directeur Ralph Fulton a expliqué la philosophie derrière ce choix. « Nous avons sélectionné individuellement chaque détail de chaque PNJ pour qu’il soit quelqu’un que vous pourriez reconnaître, qui ait du sens dans son ensemble »
Il a ajouté que l’équipe disposait d’un outil qui randomisait les personnages, mais en constatant que les résultats manquaient de cohérence, ils ont opté pour le supprimer, même si cela impliquait beaucoup plus de travail.
Ralph Fulton affirme que les gens n'ont encore aucune idée de la complexité du système de Moralité et de vie des PNJ's
Un exemple: Votre fils et votre épouse ne vont pas vous attendre à la maison, ils ont leurs vies, leurs routines, leur travail, etc.
Tout est vivant, en train de se dérouler sans vous à proximité.
Il se peut que vous visitiez votre épouse au travail ou que vous trouviez votre fils en train de jouer avec d'autres enfants dans la rue.
Il n'arrivera pas que vous rentriez à la maison au milieu de la nuit et que votre épouse vous attende juste pour interagir, elle pourrait être en train de dormir pour se préparer pour le lendemain de travail !
Dans la meme interview, le directeur du jeu Ralph Fulton a révélé des détails sur le système économique simulé qui permettra aux joueurs d'agir comme de véritables magnats d'affaires dans le monde d'Albion. Selon lui, il existe de nombreuses façons de maximiser les profits, mais l'une des plus efficaces consiste à évaluer les performances des PNJ embauchés.
« Tandis qu'il y aura une manière d'optimiser chaque entreprise, l'une des meilleures stratégies est d'identifier si un employé travaille réellement assez pour augmenter les revenus de l'activité ; sinon, le licencier et continuer à tester de nouveaux employés jusqu'à trouver celui dont le profil s'intègre parfaitement à l'entreprise.»
Ralph Fulton, directeur de Fable, explique comment fonctionnera l'économie à l'intérieur du jeu :
- Nous pourrons acheter des commerces comme des boulangeries, des salons de coiffure, des fermes et d'autres magasins.
- En tant que propriétaires, nous pourrons embaucher et licencier des employés, en plus de décider combien les payer.
Chaque PNJ aura des traits propres qui affecteront ses performances. Par exemple, un travailleur appliqué peut augmenter les profits du commerce.
- Payer des salaires bas peut augmenter nos bénéfices, mais aussi faire que les employés nous détestent et nuire à notre réputation.
-Certains commerces permettront d'optimiser des équipes complètes de travailleurs pour générer beaucoup plus d'argent.
- Nos décisions pourront changer directement la situation économique des habitants et de la communauté.
La sortie de Fable est prévue pour le 23 fevrier sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.