Fire Emblem Heroes

Tout comme Three Houses et Engage à leur sortie respective, le jeu mobile Fire Emblem Heroes va promouvoir la sortie le 17 septembre prochain de Fire Emblem: Fortune's Weave avec un certain nombre de contenus lié au jeu NS2 dès ce mardi 8 septembre.A commencer par l'introduction des 4 héros du jeu, Cai/Dietrich/Theodora/Leda dans une nouvelle bannière d'invocation. Les joueurs pourront même obtenir gratuitement 1 copie de leur choix. Si Cai et Theodora sont respectivement des unités mêlée et symbiotique, Dietrich et Leda sont un nouveau type d'unités, les unités horizon donnant un wallpaper + boost de stats à une de vos unités au choix. Ce qui fait que ces 4 héros ne seront pas ajoutés au poll d'invocation une fois l'évènement terminé, faudra attendre leur retour dans d'autres bannières. Et un nouveau scénario du mode Liens d'Amitié vous permettra d'en apprendre plus sur ces 4 héros, ce qui vous aidera peut être à faire vos choix dans Fortune's Weave.Pour accompagner l'arrivée de ces 4 héros, des cartes spéciales vous permettant de gagner des récompenses seront disponibles durant l'évènement jusqu'au 7 octobre. Des quêtes vous permettront d'obtenir plusieurs ressources ainsi que des figurines 8bits à placer sur votre Centre d'Ether et vous pourrez obtenir des musiques de Fortune's Weave via ce mode. Et comme d'habitude avec ces évènements, un thème "Dagsion" pour votre quartier général sera offert.Enfin, un nouveau mode de jeu sera introduit dès le 14 septembre : les Jeux Divins. Dans ce mode qui sera hebdomadaire, les joueurs ne pourront utiliser que les attaques spéciales et la force brute des unités, leurs compétences étant remplacés par des compétences à gagner dans ce mode.