Le manga
https://mangamoins.com/scan/OP1191
Spoiler :
Luffy commence enfin à s'intéresser à Imu
Gaban qui pense que Imu est un Dieu ( sans doute l'un des 4 dieux du lore de Skypiea)
Chopper qui est arrivé devant Biblo ( je pense qu'on aura la réponse après la bataille sauf si ça concerne Imu )
Imu passe sous sa deuxième forme il est beaucoup plus massif que sous sa première forme
Gaban qui demande à Luffy de fuir mais il refuse
Harudjin qui attaque Imu par surprise et arrive à l'envoyer au loin pendant un court instant et qui défend Luffy qui tente de récupérer de l'endurance ( il est par contre toujours blessé)
Et Luffy + harudjin + Loki ( qui arrive en courant) utilise l'attaque des géant que Gerd Road et Goldberg avait utilisé pour secourir les enfant
https://mangamoins.com/scan/OP1191
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posted the 08/20/2026 at 03:53 PM by triplewater
ça n'a aucun sens, vraiment.
ça fais passer Imu pour un guignol plus qu'autre chose, incpabale d'etre une menace pour personne, il pourrait meme pas tuer un chopper en 1 v 1
franchement l'absence totale de tension rends tout le manga débile maintenant, surtout quand on te présente enfin Imu le soit disant Dieu.
mes burnes oue.
ça a servit à quoi de transpercer Luffy 2 fois avec tes fameuses armes ??? si c'est pour qu'il soit intact 2 chapitres plus loin ?
bref, je suis de plus en plus déçu par l'absence de vrai adversité dans ce manga, donnez leur le one piece qu'on en finisse.
C'est juste une erreur de trad de fan il a jamais guéri si tu regarde il est toujours blessé
Alors désolé mais si on regarde bien si Jimbei était pas intervenu Loki serait mort
Si Gaban était pas intervenu Luffy serait mort si Harudjin était pas intervenu Gaban serait mort
Et du coup le combat de maintenant n’a aucun sens et surtout aucune tension vu les facilités qu’Oda sort.
Dommage ça a perdu de sa superbe ce manga avec le temps. Encore une fois le G5 comme on l’a actuellement ça a tue plus ou moins le manga.
Serieusement, t'as Imu le personnage qu'on te vends comme une anomalie, et au final il va retourner bredouille dans son jardin sans n'avoir tué personne ni rien. J'en ai la certitude maintenant.
Et encore, s'il sort vivant.
Les chevaliers divins risquent de perdre face à Zoro et Sanji
Si vraiment tout ça arrive (ce qui est tres probable), bah en fait c'est quoi les enjeux ? Ou est l'equilibre ? Ou est la menace ?
Si meme Imu est INCAPABLE de battre des insectes comme il les appele, bah en fait le plus gros insecte c'est lui.
Vraiment je suis déçu, je comprends pas que depuis l'arrivé d'imu il a rien fait de marquant. Je ne sens pas la terreur du coup.
Je me souviens qu'Ener a l'epoque me faisait + peur que imu actuellement.
Cette absence de crainte, peur, tension, tue tout interet pour moi.
Le monde n'est pas credible. HAJRUDIN bordel, normalement un seul coup d'oeil d'imu il serait KO.
On parle d'IMU face à Hajrudin, serieux quoi
Perte totale de crédibilité. Du coup j'attends juste comme Imu va mourir ou fuir comme une merde en mode "on se reverra neuneuneu"
Putain ça m'attriste de voir cette chute lol
Donc tu te plains qu'il affronte le boss final et perdent ? Il aurait gagné tu aurais dit quoi ? ' C'est trop nul luffy est trop fort il y a 0 tensions ' ?
Et d'ailleurs à chaque coup qu'il a voulu mettre il a mis du haki
Et je vois pas quel facilité il sortent Luffy à juste récupérer son endurance pour pouvoir continuer à utiliser le gear 5
Euh ça c'était plus ou moins acte depuis le débat le seul truc qu'on sais demande c'est comment il vont réussir à tenir jusque là
Pour l'instant de ce qu'on vois ça c'est pas acte non plus sommers et Killingham sois au dessus d'eux actuellement
Bas on a de l'enjeu la je rappelle que sans les interventions le top 3 de l'île serait déjà mort à l'heure actuel
Tu sais que Ener a fait aucun kill non plus ( ou alors c'est un perso vraiment osef ) Oda a jamais changé ça en 25 ans
Donc pourquoi Imu ça te dérange et pas Ener alors que c'est pareil ?
comme veux tu donner de la crédibilité à ce Dieu ou Diable s'il est incapable de faire mieux que saturn ou autre ?
c'est la ou j'ai un probleme, il n'arrive à tuer personne, Gabban perd un bras, on dirait vraiment que c'est rien du tout, ça reagit normal une seconde apres, lui meme se releve, situation comique...ect
je n'arrive pas à comprendre.
si je suis attristé c'est justement parceque la c'est Imu, et désolé mais si c'est pour faire ça, qu'il reste dans son jardin et envoie Akainu en fait, je suis certain qu'il est sans pitié lui
j'ai besoin d'une vraie menace qui TRAUMATISE les pirates, histoire de dire "whaaa c'est quoi ça ?"
ça je ne l'ai pas pour le moment.
il se doit de faire un truc qu'aucun autre du GM n'a pû faire.
Bas si parce que le but c'est de 1: Montrer que Luffy doit s'améliorer
2: Mettre enfin les Chapeaux de Paille au centre de l'intrigue
Le but a jamais été ' Faut que Imu tue tout le monde '
Il a fait mieux que Saturne à quel moment Saturne était sur le point de tuer Luffy de lui même ?( le coup de Luffy épuisé contre Kizaru ça compte pas )
Akainu aurait fait pire que lui tu sais
Tu propose un truc mais bien pire
Imu c'est le top 1 actuellement
C'est ce qu'il fait actuellement
Il met à terre l'équivalent de 2 empereur et demi + 2 second d'empereur en étant affaibli parce qu'il se bat pas sur son territoire
Ça je ne l'ai pas avec Imu qui est censé etre 1000000 fois au dessus.
Le coup de Hajrudin a failli me faire rage quit le manga lol
Bref on verra.
Mais je commence du coup à m'inquietter du sort reserver à Barbe noir, Od ava reussir à flop sur le meilleur personnage du manga, personnage le mieux ecrit.
J'ai vraiment des doutes sur Oda maintenant
Peutetre il est vraiment pas bien
Akainu pouvais rien faire à Barbe blanche vieux et malade ( il a même fallu qu'un des commandant le trahisse + attendre qu'il sois à court d'endurance pour qu'il lui fasse quelque chose )
Imu à pas besoin que ses opposant sois malade et vieux pour faire un massacre
Dans le top 5 de l'île il a battu le top 5 à lui tout seul
Tu sais que Luffy forme de base à fait exactement la meme chose ? Loki avec juste un marteau ( sans pouvoir ) à fait la même chose
Je sais que ça fait longtemps mais Oda a toujours fait en sorte que les seul coup qui touche Imu c'est uniquement ceux qui le prennent par surprise
Et tout les dégât frontal il les a jamais pris
Encore une fois aucun autre perso est capable de faire ça
Parce que c'est facile de dire qu'il va flop quand tu oublie les 3/4 des truc ( je te le reproche pas ça fait 4 mois que Imu est apparu )
Si tu veux je pourrai te faire un résumé dédier de tout les feat de Imu
les fait sont la, on termine le chapitre avec 3 personnages en forme qui attaque Imu, et Gaban au lieu d'etre au bord de la mort, il est debout et fais des blagues.
c'est ça en fait mon reproche.
si c'etait Akainu, un gorosei ou autre, à la limite ok, mais la c'est Imu, c'est le Top 1 normalement.
on verra comment ça va se terminer à Elbaph mais je te jure que si il ne se passe RIEN de dramatique alors qu'Imu lui meme fais le déplacement, faut plus me parler de menace ou d'iMu...ect
il Faut qu'il se passe quelquechose de Dramatique, une grosse defaite pour les pirates et seulement plus tard ils prendront leur revanche en étant préparé.
mais je veux pas voir Imu rentrer bredouille et en étant bléssé en plus
Parce que tout le monde l'en a empêcher
Je rappelle que Akainu pouvait pas tuer un luffy à moitié mort parce que tout le monde s'est mis sur lui
Loki OK harudjin bon il a déjà pris des dégât
Et luffy bon il a recup de l'endurance mais niveau santé il est pas clairement au sommet
Et encore une fois on le vois bien mérite son top 1 rien que sur les 4/5 dernier chap il a fait mieux que tout le reste du roster
Et encore une fois on demande pas à Imu de faire du drama à chaque fois ça suffit à chaque fois de dire ' Nan mais il y a pas de mort c'est nul ' on dirait que pour vous enjeux = forcément mort
Et désolé mais ils ont déjà perdu Gaban le dit lui même ' Je vois pas comment on peut gagner '
Et encore ça a jamais été le propos que Imu rentre bredouille ou non
Et tiens d'ailleurs Imu est pas blessé actuellement
biensur qu'il faut un episode dramatique, autrement tout ça pourquoi ? faire venir le Top 1 pour blesser des pirates ?? vraiment ?
pour moi à l'instant T c'est Imu qui perd, pas en combat mais l'objectif de guerre.
les pirates se defendent et pour le moment ils sont debout, les enfants n'ont pas quitté l'ile, bref, à l'instant T clairement c'est Imu qui perd. il n'atteint pas son objectif de :
- Tuer Luffy
- Soumettre Elbaph
c'est quand meme pour ça qu'il est la en personne? Faut pas l'oublier
Son objectif c'est de 1 capturer les gosse ( c'est toujours d'actualité ) et récupérer les chevalier divin ce qui est accompli
Donc il a déjà fait quasiment tout les truc qu'il pouvait faire
Parce qu'il y a que le top 1 qui pouvait renverser la situation
Je rappelle qu'il y a 15 chapitre c'était les enfant était délivré + les 2 chevalier capturé
Et on est passé à les enfant de nouveau capturé et les 2 chevalier divin libéré et qui tiens tête au 2 second UNIQUEMENT par sa présence
Donc il perd pas c'est même lui qui est en avantage
Il est jamais arrivé sur l'île pour tuer Luffy
Il veut tuer Luffy uniquement parce qu'il est déçu de lui mais ça n'a jamais été son objectif de base
Et la soumission de elbaf est toujours en cours et en avance
Preuve est Gaban dit ' prend ton équipage et part d'elbaf'
Gaban est prêt à abandonné Elbaf pour que luffy puisse se sauver