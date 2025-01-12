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Two Point Hospital
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name : Two Point Hospital
platform : PC
editor : Sega
developer : Two Point Studios
genre : simulation et gestion
multiplayer : non
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 06/21/2026
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Two Point Hospital revient dans une Full Health Collection



Sega a annoncé la sortie de « Two Point Hospital : Full Health Collection » sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.

Ce pack comprend à la fois le jeu de base, initialement sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, ainsi que l’ensemble du contenu téléchargeable publié depuis sa sortie.

Chose intéressante certaines des extensions les plus récentes n’avaient toujours pas été adaptées sur consoles jusque-là.

Le contenu de la Full Health Collection :

- Two Point Hospital
- Culture Shock
- Fancy Dress Pack
- A Stitch in Time
- Close Encounters
- Retro Item Pack
- Off The Grid
- Speedy Recovery
- Two Point Hospital Bonus Campus Items
- Two Point Hospital: SEGA 60th Items
- Two Point Hospital: Free Zombie Costume
- Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)
- Two Point Hospital: Jingle Jam
- Two Point Hospital: Convention-al Rug




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    posted the 06/21/2026 at 08:31 AM by negan
    comments (1)
    greggy posted the 06/21/2026 at 08:40 AM
    À voir. Si tout est inclus sur le disque, ça devient intéressant.
    Sur Switch 2, vu que c'est Sega, il y a 99 % de chances que ce soit une GKC
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