Sega a annoncé la sortie de « Two Point Hospital : Full Health Collection » sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.
Ce pack comprend à la fois le jeu de base, initialement sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, ainsi que l’ensemble du contenu téléchargeable publié depuis sa sortie.
Chose intéressante certaines des extensions les plus récentes n’avaient toujours pas été adaptées sur consoles jusque-là.
Le contenu de la Full Health Collection :
- Two Point Hospital
- Culture Shock
- Fancy Dress Pack
- A Stitch in Time
- Close Encounters
- Retro Item Pack
- Off The Grid
- Speedy Recovery
- Two Point Hospital Bonus Campus Items
- Two Point Hospital: SEGA 60th Items
- Two Point Hospital: Free Zombie Costume
- Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)
- Two Point Hospital: Jingle Jam
- Two Point Hospital: Convention-al Rug
Sur Switch 2, vu que c'est Sega, il y a 99 % de chances que ce soit une GKC