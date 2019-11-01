profile
Halo : Campaign Evolved
2
Likers
name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Halo
14
Likes
Likers
name : Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 06/14/2026
description : .
tags :
articles : 5
visites since opening : 586816
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
Les 42 cranes de Halo Campaign Evolved en détails



Halo Studios avaient annoncé en octobre que Halo Campaign Evolved proposerait la plus grande variété de crânes de toute la saga. Et avec 42 crânes, les développeurs semblent avoir tenu leur promesse.

Présents dans tous les jeux Halo principaux depuis Halo 2, les cranes offrent des effets qui modifient le gameplay et peuvent soit rendre le jeu incroyablement facile pour les joueurs, soit le rendre beaucoup, beaucoup plus difficile. Dans Halo: Campaign Evolved, il y a un total de 42 cranes ( 26 anciens cranes et 16 nouveaux ).




Liste des nouveaux crânes


Adaptation
« Génère aléatoirement les factions ennemies présentes dans la mission. »

Armistice
« Les factions ennemies ne s'affrontent jamais entre elles. »

Efficace
« Les ennemis tués alors que le joueur a toute sa santé laissent tomber plus de munitions. »

Spécialisation Endurance
« Les véhicules de l'UNSC ne peuvent pas être endommagés. »

Le sol est de la lave
« Subissez des dégâts continus dès que vous touchez le « sol ». »

Donner et recevoir
« Tirer avec votre arme épuise votre bouclier, mais infliger des dégâts aux ennemis le recharge. »

Tir à la volée
« La fonctionnalité de zoom de toutes les armes est désactivée. »

Johnny Ammo Seed
« Lorsque vous rechargez, vous perdez les munitions restantes dans le chargeur utilisé. »

Leadhead
« Les tirs à la tête ne causent plus de dégâts supplémentaires ni ne tuent instantanément. »

Agrandi
« Les AR ont des chargeurs de 60 cartouches. »

Perspective
« Passe la caméra du joueur en vue à la troisième personne. »

Pop
« Tirer sur les Floods à leur point faible les fait exploser. »

Rechargement
« Remplace de manière aléatoire les armes pré-placées pour la mission. »

Limite de vitesse
« Désactive le sprint. »

Rechargement en position rangée
« Les armes se rechargent lorsqu’elles sont rangées. »
Ce skull s’inspire probablement de l’exploit de rechargement rapide présent dans le Halo: Combat Evolved original.

Temperament
« Les alliés attaqueront le joueur plus rapidement si celui-ci tue un allié. »





Liste des crânes heritage


Acrophobie
« Le Corps : distribue désormais des fusils ET des ailes. »

Colère
« Les ennemis tirent plus vite et plus souvent. »

Bandana
« Munitions et grenades illimitées. »

Œil au beurre noir
« Tes boucliers ne se rechargent que lorsque tu frappes les ennemis au corps à corps. »

Aveuglement
« Le HUD et les armes n'apparaissent pas à l'écran. »

Boom
« Le rayon d'explosion est multiplié par 2. »

Catch
« Les ennemis lancent et lâchent plus de grenades. »

Cloche a vache
« La masse de tous les objets est réduite, ce qui les rend plus faciles à déplacer. »

Cache œil
« La visée automatique est désactivée pour toutes les armes. »

Famine
« Les armes lâchées par les ennemis contiennent la moitié des munitions. »

Fog
« Le détecteur de mouvement est désactivé. »

Foreign
« Les joueurs ne peuvent pas utiliser les armes d’une autre faction. »

fantôme
« Les ennemis ne tressaillent plus lorsqu’ils sont touchés. »

Fête d'anniversaire de Grunt
« Les tirs à la tête sur les Grunts déclenchent des célébrations légendaires. »

Funéral de Grunt
« Les Grunts meurent dans un brasier de plasma. »

Iron
« Mourir en mode coop vous ramène à votre dernier point de contrôle. Mourir en solo redémarre le niveau. »

IWHBYD
« Ça aurait été votre réplique. »

Malfunction
« À la réapparition, un élément aléatoire de votre HUD n'apparaît plus. »

Mythique
« Les ennemis ont plus de santé. »

Piñata
« Frapper les ennemis leur fait lâcher des grenades inertes. »

Récession
« Chaque tir consomme deux fois plus de munitions que d'habitude. »

C'est tout simplement... inacceptable
« Les ennemis ont une meilleure perception du joueur. »

Ils reviennent
« Les formes de combat inondées réanimées par les formes infectieuses sont bien plus dangereuses. »

Orage
« Augmente le rang de la plupart des ennemis. »

Dérèglement
« Renforce les multiplicateurs de dégâts positifs et négatifs. »

Pas de chance
« Les ennemis deviennent toujours fous furieux, esquivent sans cesse et fuient rarement le combat. »



Halo Campaign Evolved sortira le 28 juillet sur PC, XSX/S, PS5 et Day One dans le Xbox Game Pass.
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    raoh38, spartan1985, mithrandir, junaldinho
    posted the 06/14/2026 at 04:47 PM by negan
    comments (5)
    link49 posted the 06/14/2026 at 05:01 PM
    Vivement le 28 juillet que je rallume ma Xbox Serie X.
    grievous32 posted the 06/15/2026 at 08:19 AM
    J'ai jamais été autant hypé et dégoûté en même temps par un jeu... C'est ultra chiant, on est passé à rien d'un remake de folie, simplement parce qu'ils ont pris la décision de con de changer les voix FR officielles...
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 12:48 PM
    link49 Tu peux la rallumer avant Link49, t'as pas testé le dernier Forza Japon ?
    pcverso posted the 06/15/2026 at 02:12 PM
    grievous32 pareil
    raoh38 posted the 06/15/2026 at 08:11 PM
    grievous32 pcverso https://feedbackportal.microsoft.com/feedback/idea/8035ee9b-1f65-f111-9b47-6045bdbd0989
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo