Moyenne 3,8/5

Après l’enlèvement de sa fille par un réseau criminel et face à l’inaction de la police, Wang Wei se lance dans une traque implacable pour la retrouver. Son seul allié, Navin, est un journaliste tenace dont la femme a mystérieusement disparu. Unis par un même désir de vengeance, ces deux hommes que tout oppose affrontent les ravisseurs dans un face-à-face explosif mêlant arts martiaux et justice sans merci.

-12 ansLa grande messe du cinéma d’action contemporain, une orgie de bastons plus complexes, inventives et brutales les unes que les autres. Il faut le voir pour le croire !D’une générosité inouïe en tout (coups, cadavres, hémoglobine) à la limite du nihilisme, The Furious tient du buffet à volonté pour les amateurs d’arts martiaux.Ce film hongkongais, signé par un chorégraphe martial, prend un prétexte fédérateur - un homme veut sauver sa fille d’un réseau pédophile - pour aligner des scènes d’action violentes avec une certaine efficacité, et pour un résultat conforme aux attentes.Le film d’action ultra-violent du réalisateur japonais a tout d’une référence en matière de baston grâce à ses chorégraphies sans effets spéciaux rassemblant la fine fleur panasiatique des acteurs de castagne.The Furious file comme une flèche et ne prétend pas à la dimension réflexive et théorique d’un City of Darkness, la récente ode de Soi Cheang à l’âge d’or du cinéma HK. Il vise avant tout la jubilation, et parvient superbement à ses fins.Tout ce que l’Asie a fait de meilleur (ou presque) dans le film d’arts martiaux est réuni dans The Furious. Tout n’est pas parfait mais le contrat est rempli : ça tape fort.Ponctué de combats à mains nues exploités jusqu’à l’épuisement, The Furious constitue une odyssée primitive, dont la dimension paradoxalement poétique repose justement dans cette rusticité.Ce film d’action séduit dans sa dimension jusqu’au-boutiste.Il y a ici plus de cascadeurs crédités au générique que de lignes de dialogues. La complexité dramatique trépasse donc devant une efficacité d’exécution qui finit par susciter un certain plaisir coupable.