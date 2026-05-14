Stranger Than Heaven offre un aperçu de 6 minutes de gameplay, mettant en lumière son système de combat. Ce dernier permettra une gestion indépendante des membres gauche et droite de Makoto grâce aux gâchettes et aux boutons de la manette, tout en intégrant les armes de l'époque qui disposeront d'attaques spéciales inédites.
Le collector du jeu contiendra sa version physique avec Steelbook exclusif, un DLC de contenu, et la bande originale en vinyle, le tout réuni dans une magnifique boîte collector.
Le titre est prévu le 15 janvier sur Playstation 5, Xbox Series, Pc et day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.