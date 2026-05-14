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Stranger Than Heaven
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name : Stranger Than Heaven
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Yakuza Series
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name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 06/11/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 5
visites since opening : 12212
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
Stranger Than Heaven : 6 min de gameplay et édition collector


Stranger Than Heaven offre un aperçu de 6 minutes de gameplay, mettant en lumière son système de combat. Ce dernier permettra une gestion indépendante des membres gauche et droite de Makoto grâce aux gâchettes et aux boutons de la manette, tout en intégrant les armes de l'époque qui disposeront d'attaques spéciales inédites.



Le collector du jeu contiendra sa version physique avec Steelbook exclusif, un DLC de contenu, et la bande originale en vinyle, le tout réuni dans une magnifique boîte collector.

Le titre est prévu le 15 janvier sur Playstation 5, Xbox Series, Pc et day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.

https://www.youtube.com/watch?v=8IWJnaRDpOc
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    posted the 06/11/2026 at 04:43 PM by yanssou
    comments (2)
    victornewman posted the 06/11/2026 at 05:23 PM
    Les impacts lors des combats sont vraiment nazes.
    vyse posted the 06/11/2026 at 05:24 PM
    victornewman C'est vraiment les anims des jeux PS2..
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