La sortie de Fable est officiellement prévue pour 2026. Cependant, l’agenda chargé de Xbox et l’arrivée imminente de Gears Of War E-Day et Halo Campaign Evolved ont fait naître des doutes sur un possible report en 2027. Ces interrogations ont été balayées d'un revers de main par Playground Games, qui a réaffirmé son engagement pour une sortie cette année dans une récente annonce de recrutement sur LinkedIn.
« Après le très bon lancement de Forza Horizon 6 cette semaine, l’excitation au sein du studio est à son comble, » a déclaré le développeur. « Mais nous n’avons pas terminé. Avec Fable qui arrive plus tard dans l’année, nous continuons à recruter dans plusieurs disciplines pour intégrer davantage de talents exceptionnels dans l’équipe. »
Cette information, venant directement du studio, écarte l’idée d’un décalage pour Fable ( pour l'instant ) .
En plus la confirmation du studio, le jeu a reçu une classification pour adultes ( +18 ) en Corée du Sud.
- Il inclura un langage vulgaire et profane, ainsi que des références et actes sexuels explicites.
- Il y aura des meurtres, du sang, de la violence graphique et des mutilations.
- Les joueurs pourront décider s'ils souhaitent commettre différents types de crimes dans le jeu.
La sortie de Fable est prévue pour cet automne sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.
Par contre si y a pas de marketing cet été….
Par contre niveau timing de sortie, va falloir bien gérer ça car y a du lourd qui arrive sur le marché cette année. Il va se retrouver en sandwich entre un Wolverine et GTA VI saupoudré de MW4 (s'il arrive a redonner envie a la licence).
Pour moi le pire c'est les jeux qui vont sortir apres GTA 6. car la ils n'auront AUCUNE visibilité pendant les mois qui vont suivre, peu de ventes, aucune pub, pas de stream twitch...ect
Donc vaut mieux les sortir avant le 19 novembre.
Meme le sortir debut octobre ça sera tres tres bien.