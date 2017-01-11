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Fable 2026
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name : Fable 2026
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
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Fable
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name : Fable
title : Bienvenue en Albion
screen name : fable
url : http://www.gamekyo.com/group/fable
official website : http://
creator : negan
creation date : 11/01/2017
last update : 05/22/2026
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articles : 50
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Playground Games reconfirme Fable pour 2026
Fable


La sortie de Fable est officiellement prévue pour 2026. Cependant, l’agenda chargé de Xbox et l’arrivée imminente de Gears Of War E-Day et Halo Campaign Evolved ont fait naître des doutes sur un possible report en 2027. Ces interrogations ont été balayées d'un revers de main par Playground Games, qui a réaffirmé son engagement pour une sortie cette année dans une récente annonce de recrutement sur LinkedIn.

« Après le très bon lancement de Forza Horizon 6 cette semaine, l’excitation au sein du studio est à son comble, » a déclaré le développeur. « Mais nous n’avons pas terminé. Avec Fable qui arrive plus tard dans l’année, nous continuons à recruter dans plusieurs disciplines pour intégrer davantage de talents exceptionnels dans l’équipe. »


Cette information, venant directement du studio, écarte l’idée d’un décalage pour Fable ( pour l'instant ) .

En plus la confirmation du studio, le jeu a reçu une classification pour adultes ( +18 ) en Corée du Sud.

- Il inclura un langage vulgaire et profane, ainsi que des références et actes sexuels explicites.

- Il y aura des meurtres, du sang, de la violence graphique et des mutilations.

- Les joueurs pourront décider s'ils souhaitent commettre différents types de crimes dans le jeu.





La sortie de Fable est prévue pour cet automne sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.
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    posted the 05/22/2026 at 08:36 PM by negan
    comments (18)
    negan posted the 05/22/2026 at 08:39 PM
    Je mantiens c'est impossible a casé fin 2026, on alors tu sors tes mega grosse burne et tu fais un Shadow Drop après la conférence ( impossible c'est un trop gros morceaux )
    jenicris posted the 05/22/2026 at 08:40 PM
    Le jeu a été classifié aujourd'hui donc pas étonnant
    shambala93 posted the 05/22/2026 at 08:47 PM
    J’espère qu’il sera à la hauteur. Sûrement le jeu que j’attends le plus en 2026 dorénavant.
    ravyxxs posted the 05/22/2026 at 08:48 PM
    Septembre ou Octobre. Voir Décembre.

    Par contre si y a pas de marketing cet été….
    negan posted the 05/22/2026 at 08:51 PM
    ravyxxs Septembre il y a E-Day
    zybear posted the 05/22/2026 at 08:57 PM
    il sortira en Octobre
    zekk posted the 05/22/2026 at 09:03 PM
    negan assez chaud de le sortir fin d'année avec GTA
    maxx posted the 05/22/2026 at 09:06 PM
    J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Dans l'idée, j'ai très hâte d'y jouer, a voir si c'est réussi

    Par contre niveau timing de sortie, va falloir bien gérer ça car y a du lourd qui arrive sur le marché cette année. Il va se retrouver en sandwich entre un Wolverine et GTA VI saupoudré de MW4 (s'il arrive a redonner envie a la licence).
    altendorf posted the 05/22/2026 at 09:33 PM
    negan Surtout qu'ils vont le caser où ? Sachant qu'on sait toujours pas si FH5 arrive à la rentrée sur PS5
    bennj posted the 05/22/2026 at 09:33 PM
    ouroboros4 "Il inclura un langage vulgaire et profane" ah zut crotte de bique du coup tu pourras pas y jouer "ainsi que des références et actes sexuels explicites. " Ah ben si autant pour moi Allez bisou dommage d'avoir supprimé ton post de blog je m'amusais rien.
    bennj posted the 05/22/2026 at 09:34 PM
    zekk si ils le sortent deux mois avant ca passe, genre juste après la Gamescom à la rentrée. Limite en shadowdrop ^^
    link571 posted the 05/22/2026 at 09:36 PM
    Vers le 10 décembre c’est tout à fait possible. En tout cas ces petites précisions font plaisir à lire. À suivre…
    negan posted the 05/22/2026 at 09:38 PM
    altendorf Oui je vois pas ou ils peuvent le mettre zekk
    zybear posted the 05/22/2026 at 09:40 PM
    Tout les Fable sont sortis en Octobre, je dis ça je dis rien
    malroth posted the 05/22/2026 at 09:42 PM
    Vous parlez tous de ne pas le sortir un peu avant mais les gars vous vous trompez

    Pour moi le pire c'est les jeux qui vont sortir apres GTA 6. car la ils n'auront AUCUNE visibilité pendant les mois qui vont suivre, peu de ventes, aucune pub, pas de stream twitch...ect

    Donc vaut mieux les sortir avant le 19 novembre.

    Meme le sortir debut octobre ça sera tres tres bien.
    zanpa posted the 05/22/2026 at 09:57 PM
    Playground donc futur jeu woke suffit de voir leur declaration sur la disparition de la jauge mauvais ou bon qui est juste une feature propre à fable ... c'est no buy
    rupinsansei3 posted the 05/22/2026 at 10:00 PM
    Il est prévu sur switch 2?
    sino posted the 05/22/2026 at 10:28 PM
    malroth GTA6 va exploser sur un laps de temps très court ; il va exploser le marché de manière très intense sur 1/2 mois mais ensuite mais il va se stabiliser rapidement comme le 5. Les jeux qui sortiront après ont leur chances.
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