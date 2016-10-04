Ce soir à la télé...
group information
Ce soir à la télé...
16
Likes
Likers
name : Ce soir à la télé...
title : Ce soir à la télé...
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 05/17/2026
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
tags :
articles : 184
visites since opening : 385853
subscribers : 5
bloggers : 3
channel
members (5)
more members
Ce soir à la télé...Comment pas perdre la boule...

1998



Réalisé et écrit par Joel Coen et Ethan Coen : Barton Fink / Fargo / O'Brother / No Country for Old Men

Synopsis : Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un dédommagement auprès de son richissime homonyme...

La meilleur définition de l'anti-héro
Jeff Bridges à son top
Une philosophie de vie
Un film culte

Arte : 21H00
Durée : 1H55
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/17/2026 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    tab posted the 05/17/2026 at 06:33 PM
    Moi je conseillerai le film de france 2 un chef d’œuvre
    ravyxxs posted the 05/17/2026 at 07:16 PM
    j'ai trouvé ce film tellement moyen, pourtant au USA, c'est un chef d'oeuvre de la comédie.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo