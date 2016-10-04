1998Réalisé et écrit par Joel Coen et Ethan Coen : Barton Fink / Fargo / O'Brother / No Country for Old MenSynopsis : Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un dédommagement auprès de son richissime homonyme...La meilleur définition de l'anti-héroJeff Bridges à son topUne philosophie de vieUn film culte