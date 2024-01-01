J'aime me faire des films
Critiques Cinéma
Critiques Cinéma
J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 03/12/2026
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles : 202
visites since opening : 480416
subscribers : 2
bloggers : 1
[Bande Annonce] Good Luck, Have Fun, Don't Die


Réalisé par Gore Verbinski : Les 3 premiers Pirates des Caraïbes / Le Cercle / Rango / Lone Ranger : Naissance d'un héros.

Synopsis : Un soir, dans un resto minable de Los Angeles, un homme étrange et débraillé débarque avec un détonateur à la main et affirme venir du futur. Ce serait la 117ème fois qu’il remonte le temps pour empêcher l’apocalypse déclenchée par une IA et sauver une humanité lobotomisée par les écrans. Son ultime stratégie : recruter les clients du restaurant pour former une équipe capable de sauver le Monde. Si ce groupe aussi improbable que mal préparé y parvient, alors l’Humanité a peut-être encore une chance… Ou peut-être pas. Qui sait ?

Date de sortie : 15 Avril 2026

PS : Bande Annonce VOST
    posted the 03/12/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
