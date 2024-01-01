Date de sortie : 15 Avril 2026

Réalisé par Gore Verbinski : Les 3 premiers Pirates des Caraïbes / Le Cercle / Rango / Lone Ranger : Naissance d'un héros.Synopsis : Un soir, dans un resto minable de Los Angeles, un homme étrange et débraillé débarque avec un détonateur à la main et affirme venir du futur. Ce serait la 117ème fois qu’il remonte le temps pour empêcher l’apocalypse déclenchée par une IA et sauver une humanité lobotomisée par les écrans. Son ultime stratégie : recruter les clients du restaurant pour former une équipe capable de sauver le Monde. Si ce groupe aussi improbable que mal préparé y parvient, alors l’Humanité a peut-être encore une chance… Ou peut-être pas. Qui sait ?