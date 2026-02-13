ONE PIECE Gamekyo team
La one piece team
47
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 02/13/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 440
visites since opening : 2192189
subscribers : 49
bloggers : 9
members (49)
One Piece 1174
https://mangamoins.com/scan/OP1174
    5
    tripy73, mrponey, nindo64, junaldinho, karbage
    posted the 02/13/2026 at 10:33 AM by yanssou
    comments (13)
    onsentapedequijesuis posted the 02/13/2026 at 11:21 AM
    On passe de 67m à 300 mètre.
    On a trouvé le versus de San Juan Wolf
    kikoo31 posted the 02/13/2026 at 11:28 AM
    C'est juste un dragon noir Loki
    Je pensais à une sorte de serpent
    Du coup,remarque ils peuvent suivre Luffy vu qu'il rentre pas dans le bateau
    shanks posted the 02/13/2026 at 01:05 PM
    Magnifique cette double page final
    Et chapitre à la hauteur cette fois, y a pas le temps de se passer grand-chose mais maintenant, il est temps de parler baston
    bladagun posted the 02/13/2026 at 04:20 PM
    Pffff archi deçu ! on avait enfin le temps d'avoir de belle morts avec un truc assez tragique et magnifique mais non on attend même pas quelques page ou chapitre ça nique tout la case d'après, du coup mis a part la page de fin le chapitre ne sert a rien du tout arch naze
    junaldinho posted the 02/13/2026 at 04:50 PM
    J'adore cet arc. J'espère que le rendu en anime sera bon
    kikoo31 posted the 02/13/2026 at 05:02 PM
    bladagun tu troll ou quoi ?
    Tu connais Oda il tue seulement dans les flashback les morts sont très rares
    yanssou posted the 02/13/2026 at 05:23 PM
    bladagun c'est toujours Oda à la barre, il ne change pas ces méthodes, ces persos sont soit effacé hors champs, soit mort en flashback.
    yanssou posted the 02/13/2026 at 05:25 PM
    bladagun C'est pas dans le One Piece actuel qu'on aura de la tension et des conséquences graves. Je rappel qu'a l'arc dernier, luffy ricane en gears 5 devant le corps sans vie de Vegapunk.
    jofe posted the 02/13/2026 at 07:07 PM
    Luffy qui se fend la gueule alors que le GM est à deux doigts de buter des enfants, super le guerrier de la libération.
    bladagun posted the 02/13/2026 at 07:19 PM
    yanssou kikoo31
    On se doute que personne allait crever mais je demandais juste un peu de suspense juste un petit chapitre pour découvrir que tout le monde est Ok, là niveau intérêt c'est 0.
    kikoo31 posted the 02/13/2026 at 10:05 PM
    bladagun yanssou luffy ricane en gears 5 devant le corps sans vie de Vegapunk.et sans rappeler que Vegapunk n'est pas "mort" selon lui et que la mort du vieux était prévu
    enfin bref
    yanssou posted the 02/13/2026 at 10:23 PM
    bladagun je comprends

    kikoo31 Fort heureusement, ça aurait rendu la scène encore plus conne.

    Si Oda adore les toons à ce point, autant en finir avec One Piece et partir sur ça.
    ratchet posted the 02/14/2026 at 01:17 AM
    Luffy qui est habillé comme sur Wano en Gears 5 ont en parle ? Ça tenue d’Erbaph est où
