accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
02/13/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
440
visites since opening :
2192189
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece 1174
https://mangamoins.com/scan/OP1174
tags :
5
Likes
Who likes this ?
tripy73
,
mrponey
,
nindo64
,
junaldinho
,
karbage
posted the 02/13/2026 at 10:33 AM by
yanssou
comments (
13
)
onsentapedequijesuis
posted
the 02/13/2026 at 11:21 AM
On passe de 67m à 300 mètre.
On a trouvé le versus de San Juan Wolf
kikoo31
posted
the 02/13/2026 at 11:28 AM
C'est juste un dragon noir Loki
Je pensais à une sorte de serpent
Du coup,remarque ils peuvent suivre Luffy vu qu'il rentre pas dans le bateau
shanks
posted
the 02/13/2026 at 01:05 PM
Magnifique cette double page final
Et chapitre à la hauteur cette fois, y a pas le temps de se passer grand-chose mais maintenant, il est temps de parler baston
bladagun
posted
the 02/13/2026 at 04:20 PM
Pffff archi deçu ! on avait enfin le temps d'avoir de belle morts avec un truc assez tragique et magnifique mais non on attend même pas quelques page ou chapitre ça nique tout la case d'après, du coup mis a part la page de fin le chapitre ne sert a rien du tout arch naze
junaldinho
posted
the 02/13/2026 at 04:50 PM
J'adore cet arc. J'espère que le rendu en anime sera bon
kikoo31
posted
the 02/13/2026 at 05:02 PM
bladagun
tu troll ou quoi ?
Tu connais Oda il tue seulement dans les flashback les morts sont très rares
yanssou
posted
the 02/13/2026 at 05:23 PM
bladagun
c'est toujours Oda à la barre, il ne change pas ces méthodes, ces persos sont soit effacé hors champs, soit mort en flashback.
yanssou
posted
the 02/13/2026 at 05:25 PM
bladagun
C'est pas dans le One Piece actuel qu'on aura de la tension et des conséquences graves. Je rappel qu'a l'arc dernier, luffy ricane en gears 5 devant le corps sans vie de Vegapunk.
jofe
posted
the 02/13/2026 at 07:07 PM
Luffy qui se fend la gueule alors que le GM est à deux doigts de buter des enfants, super le guerrier de la libération.
bladagun
posted
the 02/13/2026 at 07:19 PM
yanssou
kikoo31
On se doute que personne allait crever mais je demandais juste un peu de suspense juste un petit chapitre pour découvrir que tout le monde est Ok, là niveau intérêt c'est 0.
kikoo31
posted
the 02/13/2026 at 10:05 PM
bladagun
yanssou
luffy ricane en gears 5 devant le corps sans vie de Vegapunk.
et sans rappeler que Vegapunk n'est pas "mort" selon lui et que la mort du vieux était prévu
enfin bref
yanssou
posted
the 02/13/2026 at 10:23 PM
bladagun
je comprends
kikoo31
Fort heureusement, ça aurait rendu la scène encore plus conne.
Si Oda adore les toons à ce point, autant en finir avec One Piece et partir sur ça.
ratchet
posted
the 02/14/2026 at 01:17 AM
Luffy qui est habillé comme sur Wano en Gears 5 ont en parle ? Ça tenue d’Erbaph est où
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On a trouvé le versus de San Juan Wolf
Je pensais à une sorte de serpent
Du coup,remarque ils peuvent suivre Luffy vu qu'il rentre pas dans le bateau
Et chapitre à la hauteur cette fois, y a pas le temps de se passer grand-chose mais maintenant, il est temps de parler baston
Tu connais Oda il tue seulement dans les flashback les morts sont très rares
On se doute que personne allait crever mais je demandais juste un peu de suspense juste un petit chapitre pour découvrir que tout le monde est Ok, là niveau intérêt c'est 0.
enfin bref
kikoo31 Fort heureusement, ça aurait rendu la scène encore plus conne.
Si Oda adore les toons à ce point, autant en finir avec One Piece et partir sur ça.